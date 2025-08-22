На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье 13-летний гонщик на квадроцикле сбил двух женщин

МВД: подросток за рулем квадроцикла сбил двух женщин в Солнечногорске
true
true
true

В подмосковном Солнечногорске 13-летний подросток, катаясь на квадроцикле, сбил двух женщин. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале.

ДТП произошло 21 августа в 20:30 в коттеджном поселке «Бакеево-3» на улице Молодежной. Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как подросток мчится по дороге на большой скорости и сбивает двух женщин, которые шли по обочине. В результате потерпевшие упали на землю, а квадроцикл съехал в кусты и остановился через несколько метров. Судя по опубликованным кадрам, сам гонщик не пострадал.

По информации МВД, подросток сел за руль транспортного средства, не имея прав на его управление. По предварительным данным, он не смог справиться с управлением квадроцикла. Двух пострадавших женщин 1974 и 1986 годов рождения госпитализировали. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Как уточнил Telegram-канал Mash, пострадавшие — 51-летняя Наталия А. и 39-летняя Ирина Ч. — получили сотрясение мозга. Родителей гонщика оштрафовали. За ситуацией следит прокуратура Московской области.

Ранее в Петрозаводске пикап влетел в толпу пешеходов, и это попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами