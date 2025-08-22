В Подмосковье 13-летний гонщик на квадроцикле сбил двух женщин

В подмосковном Солнечногорске 13-летний подросток, катаясь на квадроцикле, сбил двух женщин. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале.

ДТП произошло 21 августа в 20:30 в коттеджном поселке «Бакеево-3» на улице Молодежной. Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как подросток мчится по дороге на большой скорости и сбивает двух женщин, которые шли по обочине. В результате потерпевшие упали на землю, а квадроцикл съехал в кусты и остановился через несколько метров. Судя по опубликованным кадрам, сам гонщик не пострадал.

По информации МВД, подросток сел за руль транспортного средства, не имея прав на его управление. По предварительным данным, он не смог справиться с управлением квадроцикла. Двух пострадавших женщин 1974 и 1986 годов рождения госпитализировали. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Как уточнил Telegram-канал Mash, пострадавшие — 51-летняя Наталия А. и 39-летняя Ирина Ч. — получили сотрясение мозга. Родителей гонщика оштрафовали. За ситуацией следит прокуратура Московской области.

