В Петрозаводске пикап влетел в толпу пешеходов, и это попало на видео

В Петрозаводске на видео сняли, как пикап сбил толпу людей на переходе

В Петрозаводске пикап въехал в пешеходов на переходе. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«В Петрозаводске пикап влетел в пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет: есть пострадавшие. Страшная авария произошла на Первомайском проспекте. Дорогу в этот момент переходили три человека», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль въезжает в людей, которые идут по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. От удара пешеходы падают на проезжую часть.

По информации канала, на место ДТП прибыли сотрудники экстренных медицинских служб. По данным Госавтоинспекции, в результате произошедшего пострадали два подростка. Также известно, что в момент аварии за рулем пикапа находился 52-летний мужчина.

