В ЛНР потушили пожар, повредивший более 300 строений

Сотрудники экстренных служб ликвидировали масштабный пожар в Станично-Луганском районе Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ в Telegram-канале.

«Природный пожар был потушен на площади 502 гектара, из которых 437 гектаров — территория, покрытая лесом», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что в результате пожара повреждения получили 306 строений на территории садовых участков. Всего к ликвидации возгорания привлекли более 450 человек, включая волонтеров. Специалисты задействовали 58 единиц техники.

18 августа в оперативных службах сообщили, что в Станично-Луганском районе произошел лесной пожар. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на садовые участки в Ольховских дачах.

Как рассказал глава Станично-Луганского района Альберт Зинченко, на фоне случившегося в округе ввели режим чрезвычайной ситуации. В Станично-Луганском дворце культуры открыли штаб для помощи пострадавшим. По данным МЧС РФ, в результате пожара в Ольховских дачах пострадали 11 человек.

