На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ЛНР потушили пожар, повредивший более 300 строений

МЧС РФ: в Станично-Луганском районе ликвидировали пожар площадью 502 гектара
true
true
true
close
ГУ МЧС России по ЛНР

Сотрудники экстренных служб ликвидировали масштабный пожар в Станично-Луганском районе Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ в Telegram-канале.

«Природный пожар был потушен на площади 502 гектара, из которых 437 гектаров — территория, покрытая лесом», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что в результате пожара повреждения получили 306 строений на территории садовых участков. Всего к ликвидации возгорания привлекли более 450 человек, включая волонтеров. Специалисты задействовали 58 единиц техники.

18 августа в оперативных службах сообщили, что в Станично-Луганском районе произошел лесной пожар. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на садовые участки в Ольховских дачах.

Как рассказал глава Станично-Луганского района Альберт Зинченко, на фоне случившегося в округе ввели режим чрезвычайной ситуации. В Станично-Луганском дворце культуры открыли штаб для помощи пострадавшим. По данным МЧС РФ, в результате пожара в Ольховских дачах пострадали 11 человек.

Ранее в Севастополе перекрыли шоссе в связи с возгоранием сухой растительности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами