В Ольховских дачах в ЛНР огонь охватил десятки домов

ТАСС: более 40 домостроений охвачены огнем в Ольховских дачах в ЛНР
Quantum Hydra/Shutterstock/FOTODOM

Лесной пожар в Станично-Луганском округе в Луганской народной республике (ЛНР) охватил 20 га. Огонь перекинулся на садовые участки в Ольховских дачах, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

По данным собеседника агентства, огнем охвачены уже более 40 домостроений в Ольховских дачах. Отмечается, что площадь пожара стремительно растет.

Крупный пожар произошел в Луганской народной республике 18 августа. В МЧС России сообщили, что сначала огонь охватил подстилку в Малиновском лесничестве, а затем из-за сильного ветра пламя быстро перекинулось на дома.

В тушении возгорания принимают участие 60 спасателей и 13 единиц техники.

9 августа в МЧС России сообщили о крупном пожаре, охватившем лес в Крыму. Площадь возгорания достигла 2 га. К тушению огня привлекли 150 спасателей и 41 пожарных расчетов. Кроме того, была задействована авиация, которая сбросила на место пожара 30 тонн воды.

Ранее в Забайкальском крае арестовали двух подростков, обвиняемых в поджоге леса.

