Названо число пострадавших при крупном пожаре в Ольховских дачах в ЛНР

МЧС РФ: в результате пожара в Ольховских дачах в ЛНР пострадали 11 человек
Более 10 человек пострадали в результате пожара на территории садовых участков в Ольховских дачах, расположенных в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

По данным ведомства, специалисты эвакуировали 60 граждан.

«В результате пожара пострадали 11 человек», — подчеркивается в заявлении.

Из него следует, что к текущему моменту сгорели около 100 построек.

О пожаре в Станично-Луганском округе ЛНР стало известно днем 18 августа. Изначально пламя распространилось в лесу, после чего перекинулось на садовые участки в Ольховских дачах. Причиной послужил сильный ветер. К тушению огня привлекли 60 сотрудников экстренных служб и 13 единиц техники.

Как рассказал глава Станично-Луганского округа Альберт Зинченко, на фоне случившегося в районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Руководитель муниципалитета добавил, что в Станично-Луганском дворце культуры открыли штаб для помощи пострадавшим. Также были организованы автобусы для эвакуации людей и подвоз воды.

Ранее в Московской области произошел пожар на территории бывшего завода.

