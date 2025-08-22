В России усилили переработку органических отходов

12% мусоросортировочных комплексов в России выделяют органическую фракцию для последующего превращения отходов в удобрения для почвы (компостирования). Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора (РЭО).

По данным РЭО, в год из общей массы бытовых отходов отбираются более 2 млн тонн органических. Как правило, это остатки пищи.

«2 млн тонн — это достойный показатель. Но для достижения показателей нацпроекта необходимо отбирать для последующего компостирования примерно 14 миллионов тонн», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Природоохранная отрасль прилагает все необходимые усилия, чтобы добиться впечатляющих результатов, подчеркнул замминистра. Также он призвал граждан тщательнее разделять отходы и уменьшать количество органики, выбрасываемой в контейнеры. К примеру, дачники могут самостоятельно заниматься компостированием, напомнил Буцаев.

До этого РЭО сообщил, что в первом полугодии 2025 года собираемость платежей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) составила 94,1%, что на 1,1% больше, чем за аналогичные шесть месяцев 2024-го. При этом самый высокий показатель продемонстрировал Северо-Западный ФО — 98,3%.

Ранее стало известно, что в России число контейнеров для раздельного сбора мусора превысило 235 тысяч.