На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России усилили переработку органических отходов

В России 12% мусоросортировочных комплексов начали компостировать отходы
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

12% мусоросортировочных комплексов в России выделяют органическую фракцию для последующего превращения отходов в удобрения для почвы (компостирования). Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора (РЭО).

По данным РЭО, в год из общей массы бытовых отходов отбираются более 2 млн тонн органических. Как правило, это остатки пищи.

«2 млн тонн — это достойный показатель. Но для достижения показателей нацпроекта необходимо отбирать для последующего компостирования примерно 14 миллионов тонн», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Природоохранная отрасль прилагает все необходимые усилия, чтобы добиться впечатляющих результатов, подчеркнул замминистра. Также он призвал граждан тщательнее разделять отходы и уменьшать количество органики, выбрасываемой в контейнеры. К примеру, дачники могут самостоятельно заниматься компостированием, напомнил Буцаев.

До этого РЭО сообщил, что в первом полугодии 2025 года собираемость платежей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) составила 94,1%, что на 1,1% больше, чем за аналогичные шесть месяцев 2024-го. При этом самый высокий показатель продемонстрировал Северо-Западный ФО — 98,3%.

Ранее стало известно, что в России число контейнеров для раздельного сбора мусора превысило 235 тысяч.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами