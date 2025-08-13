На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России число контейнеров для раздельного сбора мусора превысило 235 тысяч

В РЭО заявили, что в РФ уже 235 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора
close
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

По данным за первое полугодие 2025 года, в России число контейнеров для раздельного сбора мусора превысило 235 тысяч. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора (РЭО). Уточняется, что работа проводится в рамках формирования в стране экономики замкнутого цикла.

«Более половины населения России охвачено раздельным сбором отходов. Контейнеры для раздельного накопления отходов расставлены в 148 городах с населением более 100 тысяч человек», — рассказал замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

По данным РЭО, в 47 регионах РФ действует двухконтейнерная (дуальная) система сбора отходов, в 17 субъектах применяется пофракционная модель, а в 11 областях комбинируются оба подхода.

До этого сообщалось, что РЭО до конца 2025 года намерен выделить финансирование для 11 крупных инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Вложения составят более 50 млрд рублей.

Подчеркивалось, что реализация данных проектов позволит ежегодно перерабатывать свыше 2 млн тонн отходов.

Ранее российские предприятия начали масштабную переработку органики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами