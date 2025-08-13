В РЭО заявили, что в РФ уже 235 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора

По данным за первое полугодие 2025 года, в России число контейнеров для раздельного сбора мусора превысило 235 тысяч. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора (РЭО). Уточняется, что работа проводится в рамках формирования в стране экономики замкнутого цикла.

«Более половины населения России охвачено раздельным сбором отходов. Контейнеры для раздельного накопления отходов расставлены в 148 городах с населением более 100 тысяч человек», — рассказал замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

По данным РЭО, в 47 регионах РФ действует двухконтейнерная (дуальная) система сбора отходов, в 17 субъектах применяется пофракционная модель, а в 11 областях комбинируются оба подхода.

До этого сообщалось, что РЭО до конца 2025 года намерен выделить финансирование для 11 крупных инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Вложения составят более 50 млрд рублей.

Подчеркивалось, что реализация данных проектов позволит ежегодно перерабатывать свыше 2 млн тонн отходов.

Ранее российские предприятия начали масштабную переработку органики.