В России собираемость платежей за вывоз ТКО превысила 94%

В первом полугодии 2025 года собираемость платежей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) составила 94,1%, что на 1,1% больше, чем за аналогичные шесть месяцев 2024-го. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора (РЭО). Уточняется, что самый высокий показатель продемонстрировал Северо-Западный ФО — 98,3%.

«Высокая собираемость платежей за вывоз ТКО показывает, что региональные операторы работают эффективно и обеспечивают стабильное финансирование отрасли. Это важно для развития экономики замкнутого цикла, когда отходы перерабатываются в новые материалы, а ресурсы используются повторно», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Он добавил, что собранные платежи помогают не только улучшать качество услуг, но и развивать масштабные экологические проекты.

До этого РЭО сообщил, что в первой половине текущего года в России число контейнеров для раздельного сбора мусора превысило 235 тысяч.

По информации оператора, в 47 регионах РФ действует двухконтейнерная (дуальная) система сбора отходов, в 17 субъектах применяется пофракционная модель, а в 11 областях комбинируются оба подхода.

Ранее стало известно, что компания инвестирует 50 млрд рублей в переработку отходов.