Стало известно, сколько украинцев выступают за возвращение границ 1991 года

На Украине менее трети граждан выступают за возвращение границ 1991 года

Большинство украинцев согласны на завершение конфликта с Россией в случае возвращения пленных и депортированных, а также сохранения украинской государственности. Об этом свидетельствуют данные опроса украинского фонда «Демократические инициативы».

У участников опроса была возможность выбрать несколько вариантов. Они назвали необходимые по их мнению условия для заключения мира. 37% опрошенных заявили о необходимости вернуть всех депортированных и пленных, 31% — о сохранении украинской государственности. При этом за возвращение Украине границ 1991 года, то есть включая Крым, высказались лишь 27% опрошенных.

Конфискацию активов РФ поддержали лишь 12%, а сохранение санкций против России — 11%.

Опрос проводился с 12 по 18 августа, в нем приняли участие 2002 респондента. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.

