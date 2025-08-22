На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько украинцев выступают за возвращение границ 1991 года

На Украине менее трети граждан выступают за возвращение границ 1991 года
true
true
true
close
Depositphotos

Большинство украинцев согласны на завершение конфликта с Россией в случае возвращения пленных и депортированных, а также сохранения украинской государственности. Об этом свидетельствуют данные опроса украинского фонда «Демократические инициативы».

У участников опроса была возможность выбрать несколько вариантов. Они назвали необходимые по их мнению условия для заключения мира. 37% опрошенных заявили о необходимости вернуть всех депортированных и пленных, 31% — о сохранении украинской государственности. При этом за возвращение Украине границ 1991 года, то есть включая Крым, высказались лишь 27% опрошенных.

Конфискацию активов РФ поддержали лишь 12%, а сохранение санкций против России — 11%.

Опрос проводился с 12 по 18 августа, в нем приняли участие 2002 респондента. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.

До этого опрос Socis показал, что по мнению украинцев, на президентских выборах, которые могли состояться в 2025 году, победил бы бывший главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный.

Ранее опрос показал, что большинство жителей Украины не доверяют Верховной раде.

