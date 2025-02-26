Опрос показал, кто бы стал президентом Украины, если бы выборы прошли сейчас

Валерий Залужный, бывший главнокомандующий ВСУ, стал бы лидером первого тура президентских выборов на Украине, если бы голосование состоялось сейчас. Согласно опросу Socis за февраль 2025 года, опубликованному изданием НВ, за него готовы проголосовать 27,2% респондентов.

Действующий президент Владимир Зеленский занял бы второе место с 15,9%.

Во втором туре Залужный получил бы 74,9% голосов против 25,1% у Зеленского. Уровень доверия к действующему президенту составляет 39,6% (57% украинцев ему не доверяют). Залужный лидирует по этому показателю с 73,7%, опережая главу ГУР Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) (51,3%).

26 февраля жена президента Украины Елена Зеленская заявила, что ее муж не планирует оставаться на своем посту всю жизнь.

Первое голосование Рады за постановление в поддержку продолжения Зеленским полномочий президента Украины состоялось 24 февраля. По словам депутата Ярослава Железняка, процедура провалилась. За постановление проголосовали 218 депутатов при 226 необходимых.

Решение было принято в ходе второго голосования, которое прошло 25 февраля. В документе, отметил Железняк, говорится, что Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента. Парламентарий отметил, что мандат Зеленского не ставится под сомнение украинским народом и Верховной радой, а выборы должны пройти после завершения конфликта.

Ранее в Раде рассказали о кандидатах Путина на должность президента Украины.