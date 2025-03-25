Большинство жителей Украины не доверяют Верховной раде

Верховной раде не доверяют 77% украинцев, а правительству страны — 71%. Об этом говорят данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова, передает ТАСС.
Кроме того, 79% респондентов выражают недоверие государственному аппарату. Политическим партиям не доверяют 77% опрошенных.
Также у граждан Украины не вызывают доверия суды и судебная система (73%) и прокуратура Украины (63,5%).
Исследование было проведено в период с 28 февраля по 6 марта на подконтрольных Украине территориях. В нем участвовали 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.
Летом 2024 года украинское издание «Страна» со ссылкой на опрос, проведенный украинским центром экономических и политических исследований Разумкова, сообщало, что до 80% населения Украины не доверяет правительству страны.
Также сообщалось, что бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), посол Украины в Великобритании Валерий Залужный имеет уровень доверия среди жителей Украины выше, чем президент страны Владимир Зеленский.
Ранее стало известно, как украинцы отреагировали на разгром ВСУ в Курской области.