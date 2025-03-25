Опрос Центра Разумкова: Верховная рада не вызывает доверия у 77% жителей Украины

Верховной раде не доверяют 77% украинцев, а правительству страны — 71%. Об этом говорят данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова, передает ТАСС.

Кроме того, 79% респондентов выражают недоверие государственному аппарату. Политическим партиям не доверяют 77% опрошенных.

Также у граждан Украины не вызывают доверия суды и судебная система (73%) и прокуратура Украины (63,5%).

Исследование было проведено в период с 28 февраля по 6 марта на подконтрольных Украине территориях. В нем участвовали 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Летом 2024 года украинское издание «Страна» со ссылкой на опрос, проведенный украинским центром экономических и политических исследований Разумкова, сообщало, что до 80% населения Украины не доверяет правительству страны.

Также сообщалось, что бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), посол Украины в Великобритании Валерий Залужный имеет уровень доверия среди жителей Украины выше, чем президент страны Владимир Зеленский.

Ранее стало известно, как украинцы отреагировали на разгром ВСУ в Курской области.