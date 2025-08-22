На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В доме бывшего советника Трампа прошли обыски

NYP: сотрудники ФБР провели обыск в доме экс-советника президента США Болтона
close
Susan Walsh/AP

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) провели обыск в доме бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом пишет газета The New York Post (NYP).

По данным журналистов, рано утром агенты ворвались в дом экс-чиновника в городе Бетесда в штате Мэриленд. Обыск прошел в рамках расследования, касающегося национальной безопасности. Распоряжение о его проведении дал директор ФБР Кэш Патель.

«Никто не выше закона», — написал он в своих социальных сетях после начала обыска.

Как отметил неназванный высокопоставленный американский чиновник, расследование касается обнародования секретных документов. В статье уточняется, что оно было начато еще несколько лет назад, но администрация предыдущего главы государства Джо Байдена приостановила расследование «по политическим причинам».

В прошлом Болтона обвиняли в том, что он включил секретную информацию в свои мемуары. Трамп обвинил своего бывшего советника в нарушении соглашения о неразглашении и пытался остановить распространение книги. Однако его усилия не увенчались успехом.

С тех пор бывший чиновник находится в конфликте с американским лидером. Он регулярно появляется в эфире кабельных телеканалов, критикуя политику Трампа в сферах национальной безопасности и международных отношений.

Ранее Болтон назвал победителя состоявшихся на Аляске переговоров Путина и Трампа.

