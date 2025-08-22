На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Средства ПВО за час сбили пять украинских дронов над РФ

За час средства ПВО уничтожили беспилотники над тремя регионами
Inna Varenytsia/Reuters

Силы противовоздушной обороны России за период с 7:00 до 8:00 мск уничтожили еще пять беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, по два украинских беспилотника уничтожили над Белгородской и Рязанской областями, а также один – над Липецкой областью.

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 54 украинских беспилотника, пытавшихся атаковать объекты на территории России. Дроны ликвидировали в разных регионах страны: 19 аппаратов сбили над Брянской областью, 11 — над Волгоградской, восемь — над Ростовской, семь — над Воронежской. Кроме того, по три беспилотника уничтожили над Белгородской и Орловской областями, два — над Курской и один — над Крымом.

Ночью 22 августа Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил, что около 10 взрывов прозвучало в Волгограде, предварительно, силы противовоздушной работы сбивают украинские беспилотники на юге города.

Ранее CNN узнал о планах США задействовать беспилотники для поддержки Украины.

