Писателя Дмитрия Быкова объявили в международный розыск

Расследование дела, возбужденного в отношении российского писателя и публициста Дмитрия Быкова (признан в РФ СМИ-иноагентом), завершено. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

Следствие установило, что Быков разместил в открытом доступе видеоролик, в котором содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил России против мирного населения Украины. Также писатель не предоставил Минюсту информацию, которую должны предоставлять все иноагенты.

В СК подчеркнули, что столичные следователи собрали необходимую доказательную базу и направили дело в суд. На данный момент писатель заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Дмитрий Быков уехал из России в США после начала военной операции на Украине. В июле 2022 года его внесли в реестр иноагентов.

14 августа РИА Новости сообщало, что местонахождение уехавшего в США Быкова на данный момент неизвестно. В материалах дела, возбужденного против него, говорится, что писатель после отъезда из РФ поселился в Нью-Йорке. Предпринятые меры пока не смогли установить его местонахождение.

Ранее в Госдуме призвали лишить гражданства уехавших из России звезд.