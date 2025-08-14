На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Писатель Дмитрий Быков исчез после переезда в США

РИА: местонахождение уехавшего в США писателя Дмитрия Быкова неизвестно
Нина Зотина/РИА «Новости»

Местонахождение уехавшего в США российского писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ СМИ-иноагентом) сейчас неизвестно. Об этом, ссылаясь на материалы дела, сообщает РИА Новости.

В них говорится, что Быков покинул Россию и и прибыл на территорию Соединенных Штатов в город Нью-Йорк. Предпринятые меры пока не смогли установить его местонахождение.

12 августа сообщалось, что Быкова объявили в России в международный розыск.

8 августа стало известно, что суд Москвы избрал Быкову меру пресечения в виде заочного ареста сроком на два месяца. Писатель обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ и в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

Дмитрий Быков является членом Союза писателей России и двукратным обладателем литературной премии «Национальный бестселлер». Он уехал из России в США после начала специальной военной операции на Украине, а в июле 2022 года его внесли в реестр иноагентов.

Ранее писатель Дмитрий Быков избавился от бизнеса в России.

