«Никакой пощады»: в Госдуме призвали лишить гражданства уехавших из России звезд

В сети распространились сообщения, что на фоне прогнозируемого подписания мирного соглашения между Москвой и Киевом в Россию могут вернуться покинувшие страну звезды. Однако отбор тех, кто получит право снова вступить на территорию РФ, будет жестким, а многих из осудивших СВО иноагентов следует лишить гражданства, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в Общественной Службе Новостей.

«Никакой пощады — ни к кому и ни к чему! Я считаю, что мы должны крайне радикально и с особым пристрастием изучать всех тех иноагентов, кто изъявит желание приехать в Россию, которую они предали и подставили», — подчеркнул депутат.

По его мнению, после наступления мира уехавшие из страны звезды будут никому не нужны, так как покинули Родину в самый сложный момент. Тех, кто резко осудил начало военной спецоперации, депутат призвал не только не пускать обратно, но и лишить российского гражданства. Имена тех, кто мог бы попасть под такое наказание, он пока назвать отказался.

Напомним, накануне он также предложил проверять представителей шоу-бизнеса, которые решили вернуться в Россию, чтобы определить тех, «кто отправится в кружок тюремной самодеятельности». По его мнению, все, кто вернулся из-за рубежа, должны пройти проверку на предмет участия в «фестивале шаровар и вышиванок», а Россия «имеет право спросить за каждый косой взгляд» в свою сторону.

