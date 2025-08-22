Врач назвала продукты, которые без холодильника превращаются в яд

Многие продукты нужно хранить строго в холодильнике, так как в условиях комнатной температуры они превращаются в источник токсинов, их потребление чревато серьезным отравлением. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова.

В первую очередь врач призвала обратить внимание на продукты, которые не требуют термообработки. Если они находятся в теплой и влажной среде, то для размножения микробов это создает идеальные условия, подчеркнула специалист.

«Микробы, попадая в кишечник, начинают внедряться в его стенки, вызывать раздражение, так называемые кишечные инфекции. И у человека будет тошнота, рвота, понос, температура», — перечислила врач.

Более того, пока микробы находятся в продукте, они успевают выработать продукты жизнедеятельности, которые для организма человека являются ядовитым токсином, добавила она. Поэтому отравление в этом случае является уже не просто кишечной инфекцией, а пищевой токсикоинфекцией.

В качестве примера врач привела разрезанный арбуз – его можно хранить строго только в холодильнике, и то не дольше 12 часов. Важно учитывать, что холод не останавливает размножение микробов, а лишь замедляет, поэтому даже в правильных условиях продукты важно употребить в течение небольшого периода времени.

Нельзя покупать в магазинах готовые салаты, также опасны пирожные с кремом и прочие продукты из числа скоропортящихся, отметила Чернышова. Если в них появились микробы, то размножаться они продолжат даже после помещения продукта в холодильник.

Что касается домашней еды, например супа, то ее также следует хранить в холодильнике, а перед употреблением – обязательно кипятить. При появлении кислого запаха, пузырения, странного вкуса следует немедленно выбросить блюдо. Кроме того, нельзя хранить вне холодильника кисломолочные продукты, заключила врач.

До этого диетолог Ванесса Джильо рассказала, что свежие яйца можно хранить в холодильнике около месяца при условии стабильной температуры и целостности. Эксперт уточнила, что в холодильнике срок хранения яиц составляет 21-30 дней, если скорлупа остается неповрежденной, а сами яйца находятся в заводской упаковке или закрытом контейнере. Другим важным условием является отсутствие рядом продуктов с сильным запахом.

