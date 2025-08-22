На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач назвала продукты, которые без холодильника превращаются в яд

Терапевт Чернышова: без холодильника некоторые продукты становятся ядовитыми
true
true
true
close
Shutterstock

Многие продукты нужно хранить строго в холодильнике, так как в условиях комнатной температуры они превращаются в источник токсинов, их потребление чревато серьезным отравлением. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова.

В первую очередь врач призвала обратить внимание на продукты, которые не требуют термообработки. Если они находятся в теплой и влажной среде, то для размножения микробов это создает идеальные условия, подчеркнула специалист.

«Микробы, попадая в кишечник, начинают внедряться в его стенки, вызывать раздражение, так называемые кишечные инфекции. И у человека будет тошнота, рвота, понос, температура», — перечислила врач.

Более того, пока микробы находятся в продукте, они успевают выработать продукты жизнедеятельности, которые для организма человека являются ядовитым токсином, добавила она. Поэтому отравление в этом случае является уже не просто кишечной инфекцией, а пищевой токсикоинфекцией.

В качестве примера врач привела разрезанный арбуз – его можно хранить строго только в холодильнике, и то не дольше 12 часов. Важно учитывать, что холод не останавливает размножение микробов, а лишь замедляет, поэтому даже в правильных условиях продукты важно употребить в течение небольшого периода времени.

Нельзя покупать в магазинах готовые салаты, также опасны пирожные с кремом и прочие продукты из числа скоропортящихся, отметила Чернышова. Если в них появились микробы, то размножаться они продолжат даже после помещения продукта в холодильник.

Что касается домашней еды, например супа, то ее также следует хранить в холодильнике, а перед употреблением – обязательно кипятить. При появлении кислого запаха, пузырения, странного вкуса следует немедленно выбросить блюдо. Кроме того, нельзя хранить вне холодильника кисломолочные продукты, заключила врач.

До этого диетолог Ванесса Джильо рассказала, что свежие яйца можно хранить в холодильнике около месяца при условии стабильной температуры и целостности. Эксперт уточнила, что в холодильнике срок хранения яиц составляет 21-30 дней, если скорлупа остается неповрежденной, а сами яйца находятся в заводской упаковке или закрытом контейнере. Другим важным условием является отсутствие рядом продуктов с сильным запахом.

Ранее россиянам рекомендовали в жару отодвигать холодильник от стенки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами