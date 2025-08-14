На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван максимальный срок хранения яиц в холодильнике

Terra: холодильнике свежие яйца могут храниться не более месяца
Depositphotos

Свежие яйца можно хранить в холодильнике около месяца при условии стабильной температуры и целостности. Об этом диетолог Ванесса Джильо рассказала в беседе с изданием Terra.

Эксперт уточнила, что в холодильнике срок хранения яиц составляет 21-30 дней, если скорлупа остается неповрежденной, а сами яйца находятся в заводской упаковке или закрытом контейнере. Другим важным условием является отсутствие рядом продуктов с сильным запахом.

Диетолог уточнила, что размещать яйца нужно на внутренней полке, а не на дверце, где температура меняется чаще. Дело в том, что продукты, которые содержат жиры и влагу, более уязвимы к порче при нарушении стабильных условий хранения. При нагревании охлажденных продуктов в них активизируются бактерии. Воздействие тепла при открытии дверцы холодильника также ведет к ускоренному окислению жиров, в результате чего они теряют свои питательные свойства и вкусовые качества.

В течение месяца эксперт рекомендует регулярно проверять целостность скорлупы. От употребления яиц лучше отказаться, если изменился их запах, внешний вид или появились трещины на оболочке.

Ранее ученый рассказала, какие нарезанные арбузы и дыни безопасно покупать.

