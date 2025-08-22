ФСБ задержала двух жителей Приморья, собиравших информацию о военных объектах

Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Приморского края, которые по заданию СБУ собирались получать сведения о российских военных объектах. Об этом сообщили РИА Новости в Центральном оперативном штабе ведомства.

По данным ведомства, задержанные 35 и 27 лет осознавали, что собранная ими информация может быть использована против безопасности страны.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ о сотрудничестве с иностранным государством или международной организацией. На данный момент установляются все обстоятельства их деятельности и возможные другие преступления, совершенные задержанными.

Этим же утром Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании на территории Донецкой народной республики двух граждан РФ, завербованных украинской военной разведкой. По данным ФСБ, они причастны к двум подрывам автомобилей в 2024 году и подготовке терактов. Задержанные дали признательные показания.

Ранее в Уфе арестовали юношу по обвинению в диверсии.