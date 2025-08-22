В ДНР арестовали двух россиян, завербованных спецслужбами Украины

ФСБ: два агента Киева в ДНР арестованы за подготовку терактов и диверсии

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании на территории Донецкой народной республики двух граждан РФ, завербованных украинской военной разведкой. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ФСБ, они причастны к двум подрывам автомобилей в 2024 году и подготовке терактов. Задержанные дали признательные показания.

Сообщается, что один из задержанных, 38-летний житель Донецка, был завербован спецслужбами Украины в 2022 году и получил задания по организации терактов, вербовке исполнителей и передаче им взрывных устройств. Связь с куратором он поддерживал через мессенджер Telegram.

Для выполнения заданий подозреваемый привлек 28-летнего знакомого, который в 2023 году по указанию украинской спецслужбы дважды приезжал в Москву для разведки мест проживания российского журналиста.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене, теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. Оба арестованы, их показания фиксируются следствием.

Ранее в Уфе арестовали юношу по обвинению в диверсии.