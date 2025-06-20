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В Госдуме назвали условия для возвращения Instagram в Россию

Депутат Горелкин: Instagram может вернуться в Россию, если покается
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Пресс-служба Госдумы

Платформа Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) теоретически может снова работать в России, если выполнит ряд условий, в том числе покается перед гражданами. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.

По его словам, компания должна начать соблюдать российское законодательство, официально зарегистрироваться и открыть филиал в стране. Кроме того, Горелкин считает необходимым, чтобы представители платформы извинились перед россиянами.

Он напомнил, что владельцы сервиса уже допускали публикации с призывами к насилию, и подчеркнул, что только после признания этих ошибок и выполнения всех требований возможен ее возврат на российский рынок.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявлял, что компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) сможет возобновить работу в России, если будет соблюдать российские законы.

ранее председатель Тверского суда Москвы Ольга Солопова, запретившая Instagram, подала в отставку.

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