На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Крыму авария на магистральном водоводе оставила без воды десять населенных пунктов

Аксенов: ряд населенных пунктов восточного Крыма остался без воды из-за аварии
true
true
true
close
Shutterstock

Несколько населенных пунктов восточного Крыма остались без водоснабжения из-за аварии на магистральном водоводе в районе города Феодосии. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, сотрудники аварийных служб уже приступили к ликвидации последствий ЧП. К работам привлекли 30 специалистов и семь единиц техники.

«В целях обеспечения населения питьевой водой организован подвоз воды в 10 населенных пунктов, включая Солнечную Долину, Орджоникидзе, Коктебель, Новый Свет и город Судак. На эти задачи дополнительно привлечены 25 единиц водовозной техники, помимо той, что закреплена за муниципальными образованиями», — подчеркнул руководитель региона.

Он добавил, что специалисты планируют начать поэтапно восстанавливать водоснабжение ночью или утром 23 августа. Ожидается, что к концу дня 23 августа питьевую воду начнут подавать по трубопроводу в полном объеме.

Как отметил Аксенов, правительство Крыма взяло на контроль ситуацию с устранением последствий аварии. На место проведения работ направился председатель совета министров республики Юрий Гоцанюк.

Ранее жители Донецкой народной республики пожаловались на нехватку питьевой воды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами