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Жители ДНР жалуются на отсутствие питьевой воды

Осторожно, новости: жители Донецка жалуются на нехватку воды
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Telegram-канал Осторожно, новости

Жители Донецкой Народной Республики (ДНР) снова рассказали о проблемах с питьевой водой. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

«‎Жители Донецка и области рассказали «Осторожно, новости», что с 2022 года в городе нет стабильного водоснабжения. В последний год воду включали раз в двое суток. С конца июля 2025 года планировали ужесточить график: подача воды раз в трое суток. Люди говорят, что речь идет о гуманитарной катастрофе», — говорится в посте.

Люди рассказывают, что из кранов вода течет грязная и с ржавым осадком. При этом в некоторых районах вода вообще не доходит до домов старого фонда, и люди вынуждены носить ее ведрами и даже собирать дождевую воду.

Самая сложная ситуация, как отмечается, в медучреждениях — там часто закрыты уборные.

По данным канала, в Донецке построили специальный водовод, но его регулярно прорывает. Жители возмущены также нормативом потребления — 330 литров на человека в сутки, однако набирать можно 4 часа в день: за это время жители не успевают набрать столько воды, следует из материала.

4 августа Президент России Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным назвал проблему с водоснабжением первой среди актуальных. В своем докладе Пушилин рассказал, что потери воды в республике достигают 60% из-за износа труб и других причин.

Ранее целый город в Калужской области остался без воды из-за аварии.

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