На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Камчатке началось комплексное обследование жилого фонда после землетрясения

Власти начали комплексное обследование жилого фонда на Камчатке
true
true
true
close
Александр Пирагис/РИА Новости

Федеральные эксперты начали комплексное обследование жилого фонда на Камчатке после сильнейшего землетрясения 30 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

Заместитель председателя правительства Камчатского края Тимофей Смирнов сообщил, что в регион прибыла группа из шести человек с необходимым оборудованием, они будут руководить группами обследования. К концу недели к команде присоединятся квалифицированные специалисты, которые будут анализировать информацию и выдавать заключения.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подчеркнул, что безопасность людей — это главный приоритет. Он рассказал, что по результатам своей работы эксперты подготовят документы для комиссий, которые будут принимать решения о признании здания аварийным, требующим реконструкции или ремонта. В общей сложности будет работать 15-20 групп под руководством федеральных экспертов.

30 июля у берегов Камчатки произошло сильное землетрясение с магнитудой 8,8. Это сейсмическое событие стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Тогда на Камчатке ввели режим повышенной готовности. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.

Кроме того, оно привело к увеличению вулканической активности. Впервые за 625 лет начал извергаться вулкан Крашенинникова, активизировался вулкан Авачинский и Ключевский.

Ранее вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на восемь километров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами