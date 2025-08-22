На Камчатке началось комплексное обследование жилого фонда после землетрясения

Федеральные эксперты начали комплексное обследование жилого фонда на Камчатке после сильнейшего землетрясения 30 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

Заместитель председателя правительства Камчатского края Тимофей Смирнов сообщил, что в регион прибыла группа из шести человек с необходимым оборудованием, они будут руководить группами обследования. К концу недели к команде присоединятся квалифицированные специалисты, которые будут анализировать информацию и выдавать заключения.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подчеркнул, что безопасность людей — это главный приоритет. Он рассказал, что по результатам своей работы эксперты подготовят документы для комиссий, которые будут принимать решения о признании здания аварийным, требующим реконструкции или ремонта. В общей сложности будет работать 15-20 групп под руководством федеральных экспертов.

30 июля у берегов Камчатки произошло сильное землетрясение с магнитудой 8,8. Это сейсмическое событие стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Тогда на Камчатке ввели режим повышенной готовности. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.

Кроме того, оно привело к увеличению вулканической активности. Впервые за 625 лет начал извергаться вулкан Крашенинникова, активизировался вулкан Авачинский и Ключевский.

Ранее вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на восемь километров.