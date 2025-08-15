На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на восемь километров

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту восемь километров
Yuri Demyanchuk/AP

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту восемь километров. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«В 09:50 по местному времени (0:50 мск. — «Газета.Ru») эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на восемь километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 521 километр на восток-северо-восток от вулкана», — говорится в сообщении.

В KVERT добавили, что после выброса пепла для авиации установили оранжевый код опасности. Для местных и международных авиаперевозок объявлена угроза.

30 июля на Камчатке произошло землетрясение, магнитуда которого достигла 8,8, это сейсмическое событие стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Жителей края предупредили об угрозе цунами, а в Северо-Курильском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Крупнейшее землетрясение на Камчатке привело к увеличению вулканической активности. Впервые за 625 лет начал извергаться вулкан Крашенинникова, активизировался вулкан Авачинский, началось излияние лавовых потоков на Ключевском.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 20 афтершоков за сутки.

