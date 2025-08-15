Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на восемь километров

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту восемь километров

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту восемь километров. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«В 09:50 по местному времени (0:50 мск. — «Газета.Ru») эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на восемь километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 521 километр на восток-северо-восток от вулкана», — говорится в сообщении.

В KVERT добавили, что после выброса пепла для авиации установили оранжевый код опасности. Для местных и международных авиаперевозок объявлена угроза.

30 июля на Камчатке произошло землетрясение, магнитуда которого достигла 8,8, это сейсмическое событие стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Жителей края предупредили об угрозе цунами, а в Северо-Курильском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Крупнейшее землетрясение на Камчатке привело к увеличению вулканической активности. Впервые за 625 лет начал извергаться вулкан Крашенинникова, активизировался вулкан Авачинский, началось излияние лавовых потоков на Ключевском.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 20 афтершоков за сутки.