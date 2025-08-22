На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Россию приходят заморозки

Вильфанд сообщил, что заморозки прогнозируются в Магаданской области
Maxim Shemetov/Reuters

Легкие морозы прогнозируются в Магаданской области, там ожидается до -6°C. Об этом сообщил «Интерфакс» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«И вот уже мы говорим о заморозках: в Магаданской области, я бы сказал, что это не заморозки, а легкие морозы. Там прогнозируется температура до минус 6», — сказал синоптик.

По словам Вильфанда, пока отрицательные температуры не являются устойчивой тенденцией, однако они будут появляться все чаще.

Он также рассказал, что температура выше нормы прогнозируется в ближайшие дни во всем Сибирском федеральном округе и на Урале, ниже нормы — в регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов.

На этой неделе руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в августе в столичном регионе погоду формирует циклон, причем Московская область находится в его холодных потоках, на фоне этого потепления в ближайшие дни ждать не стоит.

Ранее сообщалось, что только 2% россиян полностью доверяют прогнозам синоптиков.

