Москвичам рассказали о погоде в сентябре

В августе в столичном регионе погоду формирует циклон, причем Московская область находится именно в его холодных потоках, на фоне чего потепления в ближайшие дни ждать не стоит. Сентябрь начнется с аналогичной погоды, рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик подчеркнул, что со стопроцентной точностью сегодня создать прогноз на сентябрь нельзя ни по одной схеме, поэтому вероятность того ,что прогноз сбудется, не превышает 70-80%.

«Все, в принципе, ограничиваются десятью днями, — пояснил он. — Нужно рассчитывать на продолжение той тенденции, которая сформировалась в августе: это температура ниже нормы, но не намного, без резких похолоданий или всплесков тепла в первые пять дней сентября».

По его мнению, такой прогноз наиболее вероятен, поэтому ожидать прихода бабьего лета в первой половине сентября точно не стоит.

Что касается текущей недели, то, по мнению синоптика и метеоролога Александра Ильина, погода останется прохладной и дождливой. Так, 20 и 21 августа днем ожидается от +20 до +22 градусов, ночью температура воздуха не поднимется выше +11…+13 градусов. С четверга до конца недели в области местами похолодает до +7…+9 градусов. Осадки останутся, но будут непродолжительными и необложными, заключил синоптик.

Напомним, за минувшие сутки в Москве за прошедшие сутки местами выпал до 12% месячной нормы осадков. Так, на метеостанции ВДНХ зафиксировали 9 миллиметров дождя, что сопоставимо с ведром воды на квадратный метр. В разных районах столицы показатели различались: в Тушино выпало 7 миллиметров, на Балчуге – 6 миллиметров, в Бутово – 4 миллиметра. В Подмосковье максимальные значения составили 9 миллиметров в Толстопальцево, а в Наро-Фоминске, Подмосковной и Немчиновке – по 7 миллиметров. Синоптики уточнили, что в течение дня дожди будут постепенно ослабевать и прекращаться.

Ранее москвичам спрогнозировали дожди и похолодание до +7 градусов.