На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичам рассказали о погоде в сентябре

Синоптик Шувалов: в первой половине сентября в Москве бабьего лета не будет
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

В августе в столичном регионе погоду формирует циклон, причем Московская область находится именно в его холодных потоках, на фоне чего потепления в ближайшие дни ждать не стоит. Сентябрь начнется с аналогичной погоды, рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик подчеркнул, что со стопроцентной точностью сегодня создать прогноз на сентябрь нельзя ни по одной схеме, поэтому вероятность того ,что прогноз сбудется, не превышает 70-80%.

«Все, в принципе, ограничиваются десятью днями, — пояснил он. — Нужно рассчитывать на продолжение той тенденции, которая сформировалась в августе: это температура ниже нормы, но не намного, без резких похолоданий или всплесков тепла в первые пять дней сентября».

По его мнению, такой прогноз наиболее вероятен, поэтому ожидать прихода бабьего лета в первой половине сентября точно не стоит.

Что касается текущей недели, то, по мнению синоптика и метеоролога Александра Ильина, погода останется прохладной и дождливой. Так, 20 и 21 августа днем ожидается от +20 до +22 градусов, ночью температура воздуха не поднимется выше +11…+13 градусов. С четверга до конца недели в области местами похолодает до +7…+9 градусов. Осадки останутся, но будут непродолжительными и необложными, заключил синоптик.

Напомним, за минувшие сутки в Москве за прошедшие сутки местами выпал до 12% месячной нормы осадков. Так, на метеостанции ВДНХ зафиксировали 9 миллиметров дождя, что сопоставимо с ведром воды на квадратный метр. В разных районах столицы показатели различались: в Тушино выпало 7 миллиметров, на Балчуге – 6 миллиметров, в Бутово – 4 миллиметра. В Подмосковье максимальные значения составили 9 миллиметров в Толстопальцево, а в Наро-Фоминске, Подмосковной и Немчиновке – по 7 миллиметров. Синоптики уточнили, что в течение дня дожди будут постепенно ослабевать и прекращаться.

Ранее москвичам спрогнозировали дожди и похолодание до +7 градусов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами