Лишь 2% россиян полностью доверяют прогнозам синоптиков

Большинство россиян (92%) смотрят прогноз погоды, и только 8% — нет. Главной причиной, почему россияне не смотрят прогнозы погоды, оказалось недоверие (59%) к ним. Это показало исследование редакции Погода Mail, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Среди других причин, почему россияне не смотрят прогнозы погоды, стали: желание оценивать погоду по обстановке на улице (46%), наличие уличного термометра (13%) и узнавать эту информацию от близких (3%).

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов подтвердил: «Доверие россиян сильно подорвано. Достаточно посмотреть отклики, которые оставляют читатели на публикациях в интернете».

«Я стараюсь делать максимально хорошо свою работу», — рассказал синоптик. Он добавил, что ошибки случаются, но точность прогнозов с каждым годом растет.

Среди тех, кто интересуется прогнозом погоды, 45% смотрят его каждый день, 34% — несколько раз в день, 10% — несколько раз в неделю, 8% — перед выходом на улицу, 2% — раз в неделю или реже. Еще 1% затруднился ответить.

Чаще всего респонденты узнают погоду в приложении на телефоне — 68%, смотрят погоду на сайтах с прогнозами — 54%, по телевизору — 32%, по радио — 6%, через умную колонку — 6%, столько же — в социальных сетях или мессенджерах. 2% дали свой ответ, где наиболее часто упоминали, что для понимания погоды «смотрят в окно».

Что касается доверия к прогнозам синоптиков, 41% опрошенных доверяют, но только прогнозам на один-два дня вперед, 39% — не очень доверяют, 13% — совсем не доверяют, 5% — доверяют, но только прогнозам сроком до одной недели, и лишь 2% полностью доверяют прогнозам.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал: «Что касается недоверия части населения — это субъективное мнение. Недовольные всегда были, есть и будут. Я к этому отношусь спокойно».

По опыту 49% россиян прогноз погоды совпадает с реальной погодой иногда, у 33% совпадения происходят часто, у 12% — почти никогда, а у 5% — почти всегда. 1% затруднился ответить.

Евгений Тишковец пояснил: «Прогноз погоды — это самый точный прогноз в мире. Никто и ни в какой области не может так точно предвидеть будущее, как синоптики».

«Но прогноз, он на то и прогноз. Это всегда вероятность оправдываемости, которая никогда не бывает на 100%», — добавил эксперт.

Специалист объяснил, что у прогноза на 3–5 суток оправдываемость составляет 92–97%, на 5–7 суток — 87–92%, на месяц показатель еще ниже — около 70%.

На вопрос, удается ли корректно подбирать одежду по погоде, ориентируясь на прогнозы синоптиков, ответы респондентов распределились следующим образом: ориентируются на обстановку на улице, а не на прогноз — 34%; иногда — 27%; часто — 19%; да, почти всегда — 12%; нет, почти всегда погода отличается от прогноза — 8%; затруднились ответить — 1%.

Евгений Тишковец отметил: «Благодаря прогнозам погоды остается живым большое количество людей, которые внимают этой информации. Минимизируются колоссальные потери материальных ценностей».

