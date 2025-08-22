Вильфанд рассказал о погоде в ближайшие дни в ряде регионов России

Температура выше нормы прогнозируется в ближайшие дни во всем Сибирском федеральном округе и на Урале, ниже нормы — в регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в СЗФО и ЦФО погода будет ниже нормы на 3–4°C.

Он добавил, что во всем Сибирском федеральном округе, от Урала до реки Лены, будет очень теплая погода, особенно в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах. Там прогнозируется до +25…+26°C, на Таймыре установится до +25°C.

«Нельзя судить о том, что пришла осень, находясь в Москве. Все-таки страна у нас большая. Это огромная территория (где теплая погода), она занимает почти половину территории страны», — отметил Вильфанд.

На этой неделе руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в августе в столичном регионе погоду формирует циклон, причем Московская область находится именно в его холодных потоках, на фоне чего потепления в ближайшие дни ждать не стоит. Сентябрь начнется с аналогичной погоды, отметил синоптик.

Ранее жителям Москвы рассказали о погоде 1 сентября.