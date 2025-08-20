На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жителям Москвы рассказали о погоде 1 сентября

Синоптик Шувалов: 1 сентября в Москве будет сухо и до +20 градусов
Александр Кряжев/РИА Новости

В столичном регионе на 1 сентября прогнозируется умеренно теплая погода, вероятнее всего – без осадков. Об этом RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Пока есть только предварительный прогноз, согласно которому в День знаний ожидается около +20 градусов, отметил специалист. Осадков, скорее всего, не будет, считает он.

«Утром около 11...13 градусов тепла, ребятам лучше приодеться, если на улице будет линейка», — предупредил синоптик.

Как рассказали газете «Известия» в агентстве «Метеоновости», на продолжение лета в сентябре рассчитывать не стоит, хотя в начале месяца и возможна короткая теплая погода. При этом последние недели августа будут прохладными и дождливыми, в Центральной России температура воздуха будет ниже нормы. Однако в сентябре погода вернется к многолетней климатической норме. Средняя температура в Москве днем составит около +15 градусов.

Напомним, накануне Шувалов сообщил, что в августе в столичном регионе погоду формирует циклон, причем Московская область находится именно в его холодных потоках, на фоне чего потепления в ближайшие дни ждать не стоит. Сентябрь начнется с аналогичной погоды, поэтому не стоит рассчитывать на бабье лето в первой половине месяца, подчеркнул он.

Ранее москвичам пообещали жару до +30°C в конце лета.

