Жителям Москвы рассказали о погоде 1 сентября

В столичном регионе на 1 сентября прогнозируется умеренно теплая погода, вероятнее всего – без осадков. Об этом RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Пока есть только предварительный прогноз, согласно которому в День знаний ожидается около +20 градусов, отметил специалист. Осадков, скорее всего, не будет, считает он.
«Утром около 11...13 градусов тепла, ребятам лучше приодеться, если на улице будет линейка», — предупредил синоптик.
Как рассказали газете «Известия» в агентстве «Метеоновости», на продолжение лета в сентябре рассчитывать не стоит, хотя в начале месяца и возможна короткая теплая погода. При этом последние недели августа будут прохладными и дождливыми, в Центральной России температура воздуха будет ниже нормы. Однако в сентябре погода вернется к многолетней климатической норме. Средняя температура в Москве днем составит около +15 градусов.
Напомним, накануне Шувалов сообщил, что в августе в столичном регионе погоду формирует циклон, причем Московская область находится именно в его холодных потоках, на фоне чего потепления в ближайшие дни ждать не стоит. Сентябрь начнется с аналогичной погоды, поэтому не стоит рассчитывать на бабье лето в первой половине месяца, подчеркнул он.
Ранее москвичам пообещали жару до +30°C в конце лета.