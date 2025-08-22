На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян с застекленными балконами предупредили о наказании

Общественник Бондарь: за самовольное застекление балкона грозит штраф
true
true
true
close
Gubin Yury/Shutterstock/FOTODOM

За самовольное остекление или обшивку балкона россиянам грозит штраф. Об этом «Москве 24» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, в случае самовольного застекления, согласно Кодексу об административных правонарушениях, гражданину может грозить штраф до 2,5 тысячи рублей, должностному лицу — до 5 тысяч рублей, а для организации — от 40 до 50 тысяч рублей.

Бондарь добавил, что фасад жилого здания считается общедомовым имуществом, а любые его изменения требуют соблюдения установленных правовых норм. В ином случае будет нарушен единый архитектурный стиль и может появиться угроза безопасности жильцов и прохожих.

В августе юрист Михаил Салкин рассказал, что россиян могут оштрафовать за грязные окна или немытые двери, если это нарушает санитарные нормы. По его словам, согласно административному кодексу, граждане несут ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений.

Ранее россиянам объяснили, как не нарваться на штраф из-за шума в квартире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами