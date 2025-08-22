Россиян с застекленными балконами предупредили о наказании

За самовольное остекление или обшивку балкона россиянам грозит штраф. Об этом «Москве 24» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, в случае самовольного застекления, согласно Кодексу об административных правонарушениях, гражданину может грозить штраф до 2,5 тысячи рублей, должностному лицу — до 5 тысяч рублей, а для организации — от 40 до 50 тысяч рублей.

Бондарь добавил, что фасад жилого здания считается общедомовым имуществом, а любые его изменения требуют соблюдения установленных правовых норм. В ином случае будет нарушен единый архитектурный стиль и может появиться угроза безопасности жильцов и прохожих.

В августе юрист Михаил Салкин рассказал, что россиян могут оштрафовать за грязные окна или немытые двери, если это нарушает санитарные нормы. По его словам, согласно административному кодексу, граждане несут ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений.

