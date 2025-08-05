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Россиянам объяснили, как не нарваться на штраф из-за шума в квартире

Депутат Якубовский: полицейские или соседи не могут сами оценить уровень шума
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В России предусмотрена ответственность за нарушение режима тишины, но в каждом регионе в этой сфере действуют свои правила. Что касается федеральных норм, то в КоАП РФ подчеркивается, что оштрафовать человека можно не за сам факт шума, а именно за превышение установленных нормативов, объяснил RT депутат Госдумы Александр Якубовский.

К шуму соседи могут отнести все, что угодно – от мяуканья кошки до громкого выяснения отношений. Однако за подобные бытовые звуки наказывают редко, если они не выходят за пределы предельно допустимых санитарных норм. Чтобы определить уровень шума, необходимо вызвать представителей уполномоченных органов и произвести замеры, отметил депутат. По его словам, подобную работу не могут сделать ни полицейские, ни сотрудники УК.

«Поэтому в правоприменительной практике важно отделять грубые и систематические нарушения, действительно создающие дискомфорт, от обычных бытовых звуков, сопровождающих повседневную жизнь в многоквартирных домах, — подчеркнул Якубовский. — Подход к этому вопросу должен быть взвешенным, а санкции — применяться строго по закону и на основании объективных данных.»

Напомним, в России количество домохозяйств, жалующихся на шум от соседей, достигло максимального значения за семь лет. По данным Росстата, в 2024 году доля россиян, пожаловавшихся на соседский шум, достигла 12,6%, против показателя в 10,1% в 2022 году. Помимо этого, россияне жалуются на пыль и шум с улицы, а также плохую освещенность и наличие грызунов или насекомых.

Ранее россиянам напомнили о штрафах при ремонте в квартире.

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