Юрист предупредил о штрафах за немытые окна

Юрист Салкин: россиян могут оштрафовать за немытые окна или грязную дверь

Россиян могут оштрафовать за грязные окна или немытые двери, если это нарушает санитарные нормы. Об этом изданию «Абзац» рассказал юрист Михаил Салкин.

По его словам, согласно административному кодексу, граждане несут ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений.

«Согласно статье 6.4 КоАП РФ, штраф для граждан составляет от 100 до 500 рублей. Однако важно понимать: штраф за грязные окна или немытую дверь возможен не сам по себе, а только если имеются признаки санитарного правонарушения, влияющего на санитарно-эпидемиологическое благополучие граждан», — отметил Салкин.

Он добавил, что речь, как правило, идет о гигиене, зловонии и угрозе распространения инфекций, а не просто о пыльном стекле.

До этого автоюрист Вадим Рождественский рассказал, что водители могут получить штраф, если решат оставить автомобиль во дворе в месте, не приспособленном для парковки, то есть в зоне действия запрещающих знаков.

Ранее россиянам объяснили, как не нарваться на штраф из-за шума в квартире.