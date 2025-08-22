Россиянам дали советы, как проходить собеседования с первого раза

Мир найма стремительно меняется, за трендами бывает сложно проследить самостоятельно, особенно новичкам. Руководитель карьерного центра Яндекс Практикума Анна Смирнова рассказала «Газете.Ru», чем отличаются собеседования в разных компаниях, как заинтересовать работодателя и что делать, если вы только закончили учебу.

Требования к кандидатам зачастую зависят от размера компании и продукта. Один и тот же специалист в стартапе, средней компании и корпорации может оцениваться по-разному. Однако некоторые работодатели комбинируют подходы найма и оценки кандидатов.

«Как правило, стартапы ценят мотивацию, инициативность, универсальность и совпадение ценностей. Поэтому новичкам важно показать вовлеченность и проактивность. Наем быстрый и состоит из переписки, интервью и тестового. Средние компании обычно обращают внимание на софт-скилы: грамотную речь, дружелюбие, умение вести диалог. Важны опыт, амбиции, самостоятельность и гибкость — умение отличать задачи, требующие помощи, от тех, что можно решить самому. Весь процесс найма — это пара собеседований и иногда тестовое. Корпорации зачастую требуют релевантный опыт, профильное высшее образование, дисциплину и умение работать по регламенту. Ценят соблюдение дедлайнов, пунктуальность, корректное ведение отчетности. Наем многоэтапный: HR, собеседования с руководителем и командой, техническое интервью, проверка службой безопасности», — объяснила она.

Собеседования бывают разными, и часто их комбинируют. Обычно все начинается с интервью с HR или рекрутером, где оценивают софт-скилы и совпадение по ценностям. Далее могут быть технические встречи для проверки профессиональных навыков или кейс-интервью с руководителями — популярный формат в менеджменте, маркетинге и PR, где решают реальные или вымышленные задачи.

Финальный этап — встреча с руководителем или командой. Для начинающих специалистов нередко проводят ассесмент: кандидаты работают в группах и лучших приглашают дальше. В редких случаях предлагают пробный день — полдня или целый, чтобы понять, насколько комфортно работать вместе.

Эксперт дала советы, что делать перед собеседованием.

«Изучите вакансию и прочитайте пять последних новостей о компании в СМИ: в корпорации обратите внимание на продукт и проект, в стартапе — на миссию и интервью фаундеров. Подготовьте четкий рассказ о себе на 2–3 минуты: бэкграунд, ключевые навыки, мотивация и вклад, который вы можете внести. Продумайте ответы на частые вопросы (например, о смене сфер) и заранее подготовьте вопросы работодателю», — посоветовала она.

В интернете есть много разборов резюме по вакансиям из любых сфер, записи тренировочных собеседований и другие дополнительные материалы о поиске работы. Они помогут научиться на ошибках других и понять, чего ждет работодатель.

Эксперт также дала советы, как студентам обратить на себя внимание компании.

«Изучите рынок: вакансии для новичков и стажировки. Обращайте внимание и на стартапы — в них часто можно вырасти быстрее и многому научиться. Определите канал поиска: нетворкинг или отклики. Посоветуйтесь с теми, кто прошел похожий путь. Делайте проекты уже во время обучения. Ходите на собеседования, даже неидеально релевантные. Это станет тренировкой. Подготовьте резюме: свяжите учебный опыт с требованиями. Отправляйте около 10 качественных откликов в неделю, адаптируйте резюме и пишите адресное сопроводительное — массовые рассылки не работают. Отказы — норма: воспринимайте как фидбэк, делайте паузы, прокачивайтесь и пробуйте снова», — резюмировала она.

Ранее были названы вопросы на собеседовании, которые могут привести к отказу.