Названы вопросы на собеседовании, которые могут привести к отказу

Собеседование — это не просто монолог кандидата о себе, а двусторонняя беседа, в ходе которой и работодатель, и соискатель оценивают, насколько они подходят друг другу. С одной стороны, совершенно естественно, когда кандидат задает рекрутеру вопросы о компании. С другой, не стоит забывать: именно по этим вопросам о нем формируется определенное впечатление. Неправильно сформулированный, несвоевременный или неуместный вопрос может создать негативное впечатление о мотивации, ценностях и даже компетентности соискателя.

Об этом «Газете.Ru» рассказала Юлия Завалкина, руководитель отдела по работе с персоналом логистического оператора NC Logistic.

«Начнем с того, что интересоваться базовой информацией о компании, ее продуктах или услугах, которую легко найти в открытом доступе, как минимум странно. Зачастую это свидетельствует об отсутствии предварительной подготовки. Поэтому перед собеседованием изучите доступные материалы, чтобы на встрече уточнить более глубокие и продуманные детали, касающиеся стратегии развития компании или конкретных проектов», — объяснила она.

Начинать собеседование с обсуждения финансовой компенсации, как правило, не лучшая идея. Это может создать впечатление, что деньги — ваш единственный приоритет. Сосредоточьтесь на том, что вы собираетесь предложить компании, и продемонстрируйте свои профессиональные навыки. Желательно дождаться, пока работодатель сам затронет тему финансов, и уже после этого задать уточняющие вопросы.

«Беседа, сфокусированная исключительно на ваших личных интересах и выгодах, может оттолкнуть рекрутера. Расспрашивать в начале собеседования о частых отпусках или гибком графике и не проявлять при этом заинтересованности в задачах и целях компании, — рискованный шаг. Работодатель ищет командного игрока, готового вкладываться в общее дело, а не человека, ставящего свои интересы превыше всего», — подчеркнула эксперт.

Узнавать на собеседовании подробности негативных отзывов в интернете или слухов, связанных с руководством или компанией, также считается неуместным. Подобные вопросы могут быть восприняты как склонность к распространению сплетен и негатива. Отзывы, безусловно, стоит учитывать при выборе работы, но попытки получить их опровержение на собеседовании нежелательны.

«Интересоваться аспектами личной жизни интервьюера, его хобби или семейным положением, чтобы как-то сблизиться и расположить к себе, — это нарушение делового этикета. Лучше сосредоточиться на обсуждении рабочих вопросов и избегать личных тем. В противном случае вы навредите своей репутации», — сказала она.

Старайтесь задавать вопросы, которые демонстрируют ваш интерес к компании, должности и перспективе внести вклад в успех бизнеса. Спрашивайте о возможностях для профессионального роста и обучения, которые предоставляет компания, о непосредственных задачах и целях, о команде и корпоративной культуре.

«Собеседование — это способ узнать больше действительно полезной информации о компании и показать себя с лучшей стороны. Помните, что грамотно подобранные вопросы помогут увеличить ваши шансы на получение желаемой должности, поэтому их список стоит продумать заранее», — резюмировала эксперт.

