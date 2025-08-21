На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Молодые люди похитили 12-летнюю девочку и дважды изнасиловали впятером

В Бангладеш пять человек изнасиловали ученицу пятого класса
true
true
true
close
Cat Box/Shutterstock/FOTODOM

В Бангладеш задержали троих из пяти подозреваемых в надругательстве над ученицей пятого класса. Об этом сообщает DhakaTribune.

По версии сотрудников правоохранительных органов, сначала один из молодых людей надругался над девочкой и рассказал об этом друзьям, которые присоединились к насилию.

В какой-то момент мужчины похитили 12-летнюю пострадавшую, увезли в тиковый сад и дважды надругались.

После произошедшего девочка рассказала обо всем семье, после чего о ситуации узнали в полиции. После обращения правоохранители задержали троих молодых людей в возрасте от 19 до 23 лет. На данный момент полиция ищет остальных участников инцидента.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об изнасиловании.

До этого в Марокко медики спасли 13-летнего мальчика, который пострадал на местном фестивале. Во время мероприятия десять незнакомцев накачали его наркотиками и изнасиловали. Ребенок смог добраться домой на автобусе и рассказать обо всем матери.

Ранее женщину насиловали родственники ее мужа, чтобы «помочь ей забеременеть».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами