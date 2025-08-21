Молодые люди похитили 12-летнюю девочку и дважды изнасиловали впятером

В Бангладеш пять человек изнасиловали ученицу пятого класса

В Бангладеш задержали троих из пяти подозреваемых в надругательстве над ученицей пятого класса. Об этом сообщает DhakaTribune.

По версии сотрудников правоохранительных органов, сначала один из молодых людей надругался над девочкой и рассказал об этом друзьям, которые присоединились к насилию.

В какой-то момент мужчины похитили 12-летнюю пострадавшую, увезли в тиковый сад и дважды надругались.

После произошедшего девочка рассказала обо всем семье, после чего о ситуации узнали в полиции. После обращения правоохранители задержали троих молодых людей в возрасте от 19 до 23 лет. На данный момент полиция ищет остальных участников инцидента.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об изнасиловании.

До этого в Марокко медики спасли 13-летнего мальчика, который пострадал на местном фестивале. Во время мероприятия десять незнакомцев накачали его наркотиками и изнасиловали. Ребенок смог добраться домой на автобусе и рассказать обо всем матери.

Ранее женщину насиловали родственники ее мужа, чтобы «помочь ей забеременеть».