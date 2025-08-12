На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщину насиловали родственники ее мужа, чтобы «помочь ей забеременеть»

В Индии свекр и другие родственники насиловали женщину, чтобы помочь ей зачать
Shutterstock

В Индии 40-летняя местная жительница подверглась изнасилованию со стороны отца мужа и другого родственника, которые объяснили свои преступные действия желанием «помочь ей зачать». Об этом сообщает The Times of India.

Женщина подала на родственников заявление в полицию после того, как у нее случился выкидыш. Она рассказала, что в 2024 году вышла замуж и переехала в дом супруга, где он жил вместе с родственниками. Пара пыталась зачать ребенка, но ни одна из попыток результата не приносила. Женщина и ее партнер прошли обследование, во время которого последнему диагностировали низкую подвижность сперматозоидов. После этого индийка прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), но эмбрион не прижился. Женщина рассказала, что была готова взять ребенка из детского дома, но муж и его семья высказались категорически против.

По словам потерпевшей, через некоторое время после конфликта, возникшего на почве увеличения семьи, к ней ночью ворвался свекр. Он заявил, что готов помочь сыну в продолжении рода, и изнасиловал невестку. Когда она рассказала об этом мужу, тот якобы приказал молчать о случившемся, и в случае ослушания пригрозил выложить в сеть ее откровенные фотографии.

После этого свекр еще несколько раз приходил по ночам к невестке, но беременность не наступала. Тогда пожилого мужчину «сменил» другой родственник мужа. После связи с ним беременность наступила, но у женщины случился выкидыш, и она отправилась в правоохранительные органы.

После предварительного расследования там возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Индии троих мужчин подозревают в групповом изнасиловании инвалида.

