Фестиваль «Летфест» в Москве. В столице покажут самодельные летательные аппараты

В парке Музеон на Крымской набережной в Москве 23 августа состоится «Летфест 2025», в рамках которого пройдет соревнование самодельных летательных аппаратов. Организатором мероприятия выступит Департамент спорта города Москвы. Кто примет участие в фестивале и что еще ждет гостей — в материале «Газеты.Ru».

Конкурс летательных аппаратов

«Летфест» — это веселый спортивный праздник, главная цель которого — доказать, что креатив, смекалка и командный дух способны поднять в воздух даже самые неожиданные конструкции. 20 команд по 5 человек испытают на прочность аппараты необычной формы. Конструкции, среди которых — ступа, ретро-машина, махолет, крылатый велосипед, хоккейная шайба и другие, будут оцениваться в номинациях «креативность», «шоу-талант» и «расстояние полета». Запуски будут проходить с шестиметровой рампы.

close Департамент спорта города Москвы

Команды возглавят известные личности и звезды спорта, а в состав участников войдут их фанаты, которые выиграли конкурс подписчиков.

В числе участников: двукратный обладатель Кубка Стэнли, российский защитник команды НХЛ «Юты Маммот» Михаил Сергачев в составе команды «Сектор 98», участники которой представляют благотворительный фонд помощи семьям и детям с ОВЗ «Сектор 98», серебряный призер Олимпийских игр и чемпионка мира Евгения Медведева, нападающий сборной России по футболу Константин Тюкавин и другие. Им предстоит испытать самодельные летательные аппараты, созданные в сотрудничестве с профессиональным конструкторским бюро.

close Департамент спорта города Москвы

Призы и выступления звезд

Для участников подготовлены безопасные летательные конструкции, душевые кабины и гидрокостюмы. Зрителей ждут оригинальные образы, атмосферный праздник и возможность стать частью одного из самых ярких событий лета.

Лучшие три команды получат призы, связанные с полетами (курс пилота, прыжок с парашютом, полет в аэротрубе и т.д.).

В состав жюри войдет телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вместе с другими представителями спорта, музыки и медиа.

Для зрителей предусмотрена насыщенная развлекательная программа. На сцене фестиваля выступят звезды российской эстрады, завершив день большими вечерними выступлениями.

close Департамент спорта города Москвы

Музыкальными хедлайнерами «Летфеста» станут Татьяна Буланова, SHAMAN и группа «Звери».

Также на фестивале пройдет шоу акробатов и гимнастов, живые выступления артистов и церемония награждения победителей с призами.

close Департамент спорта города Москвы

Фестиваль открыт для всех желающих. Вход свободный. Начало в 14:00.

РЕКЛАМА