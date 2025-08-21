Фестиваль «Летфест» в Москве. В столице покажут самодельные летательные аппараты

Конкурс летательных аппаратов
«Летфест» — это веселый спортивный праздник, главная цель которого — доказать, что креатив, смекалка и командный дух способны поднять в воздух даже самые неожиданные конструкции. 20 команд по 5 человек испытают на прочность аппараты необычной формы. Конструкции, среди которых — ступа, ретро-машина, махолет, крылатый велосипед, хоккейная шайба и другие, будут оцениваться в номинациях «креативность», «шоу-талант» и «расстояние полета». Запуски будут проходить с шестиметровой рампы.
Команды возглавят известные личности и звезды спорта, а в состав участников войдут их фанаты, которые выиграли конкурс подписчиков.
В числе участников: двукратный обладатель Кубка Стэнли, российский защитник команды НХЛ «Юты Маммот» Михаил Сергачев в составе команды «Сектор 98», участники которой представляют благотворительный фонд помощи семьям и детям с ОВЗ «Сектор 98», серебряный призер Олимпийских игр и чемпионка мира Евгения Медведева, нападающий сборной России по футболу Константин Тюкавин и другие. Им предстоит испытать самодельные летательные аппараты, созданные в сотрудничестве с профессиональным конструкторским бюро.
Призы и выступления звезд
Для участников подготовлены безопасные летательные конструкции, душевые кабины и гидрокостюмы. Зрителей ждут оригинальные образы, атмосферный праздник и возможность стать частью одного из самых ярких событий лета.
Лучшие три команды получат призы, связанные с полетами (курс пилота, прыжок с парашютом, полет в аэротрубе и т.д.).
В состав жюри войдет телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вместе с другими представителями спорта, музыки и медиа.
Для зрителей предусмотрена насыщенная развлекательная программа. На сцене фестиваля выступят звезды российской эстрады, завершив день большими вечерними выступлениями.
Музыкальными хедлайнерами «Летфеста» станут Татьяна Буланова, SHAMAN и группа «Звери».
Также на фестивале пройдет шоу акробатов и гимнастов, живые выступления артистов и церемония награждения победителей с призами.
Фестиваль открыт для всех желающих. Вход свободный. Начало в 14:00.
