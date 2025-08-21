В РПЦ прокомментировали изъятие мощей святых из Киево-Печерской лавры

Изъятие мощей святых из пещер Киево-Печерской лавры лишено рационального объяснения и рассматривается Русской православной церковью (РПЦ) как проявление одержимости. Об этом ТАСС заявил заместитель главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации Вахтанг Кипшидзе.

«Мы рассматриваем манипуляции с мощами святых Киево-Печерской Лавры как проявление одержимости, богоборческого духа. Ведь нет никаких разумных объяснений такому обращению со святыней, это просто безумие», — подчеркнул он.

Как сообщалось, сотрудники национального заповедника «Киево-Печерская лавра», пренебрегая церковными традициями, осуществляют вынос рак с мощами святых из Нижних пещер и совершают с ними действия, характер которых остается неясным. В РПЦ допустили, что власти Украины могут вывезти за рубеж часть мощей после проверки сохранности останков.

Ранее в Раде указали на роль Зеленского в вывозе мощей из Киево-Печерской лавры.