В РПЦ допустили, что часть мощей Киево-Печерской лавры могут вывезти за рубеж

В Русской православной церкви (РПЦ) допускают, что украинские власти могут вывезти за границу часть мощей Киево-Печерской лавры после проверки сохранности останков, которую инициировал минкульт Украины. Об сообщает ТАСС со ссылкой на источник в РПЦ.

«Исключить такое точно нельзя», — сказал источник, отвечая на соответствующий вопрос.

В декабре украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко провел кулинарное шоу в Трапезной церкви Киево-Печерской лавры. Он признался, что, когда храм подчинялся УПЦ, не мог представить, что сможет проводить съемки в таком значимом месте. Верующие в соцсетях раскритиковали инициативу шеф-повара, а в РПЦ заявили, что шоу стало еще одним фактом издевательства над православными верующими в духе нынешнего киевского режима.

Позже адвокат Никита Чекман, представляющий интересы канонической Украинской православной церкви, сообщил, что направит заявления в правоохранительные органы и уполномоченному по правам человека на Украине по поводу оскорбления чувств миллионов верующих таким кощунством.

Ранее в ООН заявили, что следят за сообщениями о мобилизации украинских священников.