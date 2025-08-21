На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка потеряла более 10 млн рублей, инвестировав их в криптобиржу мошенников

В Казани мошенники выманили у женщины 10,2 млн рублей, пообещав заработок
true
true
true
close
Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Жительница Казани стала жертвой мошенников, решив инвестировать более десяти миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

53-летняя женщина в течение месяца получала предложения дополнительного заработка с помощью действий на криптовалютной бирже. Сначала она не хотела участвовать в этом, но вскоре ее убедили. После этого она отправила аферистам 10,2 миллиона рублей.

«Из них немногим более трех миллионов были ее личные сбережения, а семь миллионов она взяла в кредит», – сообщается в публикации.

Спустя время она поняла, что поверила мошенникам, и обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

До этого от действий мошенников пострадал житель Екатеринбурга. Работающий учителем математики пострадавший поверил «сотруднику ФСБ», который убедил его в факте утечки данных из системы детского лагеря, где педагог работал.

Только отправив более десяти миллионов рублей он рассказал обо всем матери, и та объяснила, что его обманули.

Ранее в Саратовской области пенсионерка перехитрила мошенника и довела его до тюрьмы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами