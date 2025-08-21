Россиянка потеряла более 10 млн рублей, инвестировав их в криптобиржу мошенников

Жительница Казани стала жертвой мошенников, решив инвестировать более десяти миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

53-летняя женщина в течение месяца получала предложения дополнительного заработка с помощью действий на криптовалютной бирже. Сначала она не хотела участвовать в этом, но вскоре ее убедили. После этого она отправила аферистам 10,2 миллиона рублей.

«Из них немногим более трех миллионов были ее личные сбережения, а семь миллионов она взяла в кредит», – сообщается в публикации.

Спустя время она поняла, что поверила мошенникам, и обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

До этого от действий мошенников пострадал житель Екатеринбурга. Работающий учителем математики пострадавший поверил «сотруднику ФСБ», который убедил его в факте утечки данных из системы детского лагеря, где педагог работал.

Только отправив более десяти миллионов рублей он рассказал обо всем матери, и та объяснила, что его обманули.

Ранее в Саратовской области пенсионерка перехитрила мошенника и довела его до тюрьмы.