На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Саратовской области пенсионерка перехитрила мошенника и довела его до тюрьмы

В Энгельсе 80-летняя пенсионерка перехитрила мошенника и передала его полиции
true
true
true
close
Depositphotos

В городе Энгельс Саратовской области местная пенсионерка помогла полицейским задержать курьеров мошенника. Она перехитрила вышедших с ней на связь аферистов, притворившись, что поверила им и готова передать ему деньги, сообщает sarinform.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Преступники связались с 80-летней женщиной по телефону, однако обмануть ее не удалось – она уже имела печальный опыт общения с злоумышленниками, которым ранее отдала почти миллион рублей. На этот раз пенсионерка решила сама провести аферистов и притворилась, что поверила им. При этом она связалась с полицией и договорилась, что передаст курьеру муляж 1,2 млн рублей.

В назначенное время к женщине приехал курьер мошенников, которого тут же задержала полиция. Им оказался 21-летний житель Московской области, который действовал в нескольких регионах России по указке своих «работодателей». На допросе он рассказал, что ему звонят и говорят адрес, по которому нужно прийти и забрать деньги.

Сейчас на молодого курьера завели дело о мошенничестве, информации о том, удалось ли правоохранителям выйти на его сообщников, на данный момент нет.

До этого 81-летняя пенсионерка из Москвы помогла полицейским задержать телефонных мошенников. Ее уговаривали обналичить накопления и отдать их курьерам для перевода на «безопасный» счет, но та сразу поняла, что ее пытаются обмануть, и обратилась в полицию. Сначала правоохранители задержали 19-летнего жителя Новосибирска, который ехал к пенсионерке, чтобы забрать деньги. Затем у дома пенсионерки поймали 31-летнюю жительницу Подмосковья, которой пожилая женщина передала муляж денежных средств, подготовленный сотрудниками полиции.

Ранее в Госдуме предложили выплачивать премии россиянам, перехитрившим мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами