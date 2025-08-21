В Саратовской области пенсионерка перехитрила мошенника и довела его до тюрьмы

В городе Энгельс Саратовской области местная пенсионерка помогла полицейским задержать курьеров мошенника. Она перехитрила вышедших с ней на связь аферистов, притворившись, что поверила им и готова передать ему деньги, сообщает sarinform.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Преступники связались с 80-летней женщиной по телефону, однако обмануть ее не удалось – она уже имела печальный опыт общения с злоумышленниками, которым ранее отдала почти миллион рублей. На этот раз пенсионерка решила сама провести аферистов и притворилась, что поверила им. При этом она связалась с полицией и договорилась, что передаст курьеру муляж 1,2 млн рублей.

В назначенное время к женщине приехал курьер мошенников, которого тут же задержала полиция. Им оказался 21-летний житель Московской области, который действовал в нескольких регионах России по указке своих «работодателей». На допросе он рассказал, что ему звонят и говорят адрес, по которому нужно прийти и забрать деньги.

Сейчас на молодого курьера завели дело о мошенничестве, информации о том, удалось ли правоохранителям выйти на его сообщников, на данный момент нет.

До этого 81-летняя пенсионерка из Москвы помогла полицейским задержать телефонных мошенников. Ее уговаривали обналичить накопления и отдать их курьерам для перевода на «безопасный» счет, но та сразу поняла, что ее пытаются обмануть, и обратилась в полицию. Сначала правоохранители задержали 19-летнего жителя Новосибирска, который ехал к пенсионерке, чтобы забрать деньги. Затем у дома пенсионерки поймали 31-летнюю жительницу Подмосковья, которой пожилая женщина передала муляж денежных средств, подготовленный сотрудниками полиции.

Ранее в Госдуме предложили выплачивать премии россиянам, перехитрившим мошенников.