В Алтайском крае водитель поел окрошку и лишился прав

В Алтайском крае водителя лишили прав после того, как он съел окрошку

В Алтайском крае мужчина попал под суд после того, как попался сотрудникам ГИБДД пьяным из-за употребления окрошки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления по обеспечению деятельности мировых судей.

Фигуранта остановили в Змеиногородском районе, так как заметили у него признаки опьянения. Сам водитель согласился провести освидетельствование, но после него выяснилось, что в его организме содержалось этилового спирта больше, чем допустимо.

На суде водитель рассказал, что накануне пил безалкогольное пиво и ел окрошку на квасе. Он также добавил, что сотрудники ДПС нарушили порядок освидетельствования, но сам проводивший процедуру мужчина это опроверг.

В результате автомобилиста признали виновным и обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Помимо этого, россиянин лишился прав на один год и семь месяцев.

Постановление мужчина обжаловал, но суд оставил предыдущее решение без изменений.

Ранее в Саратове экс-депутата лишили водительских прав.