На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Алтайском крае водитель поел окрошку и лишился прав

В Алтайском крае водителя лишили прав после того, как он съел окрошку
true
true
true
close
Shutterstock

В Алтайском крае мужчина попал под суд после того, как попался сотрудникам ГИБДД пьяным из-за употребления окрошки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления по обеспечению деятельности мировых судей.

Фигуранта остановили в Змеиногородском районе, так как заметили у него признаки опьянения. Сам водитель согласился провести освидетельствование, но после него выяснилось, что в его организме содержалось этилового спирта больше, чем допустимо.

На суде водитель рассказал, что накануне пил безалкогольное пиво и ел окрошку на квасе. Он также добавил, что сотрудники ДПС нарушили порядок освидетельствования, но сам проводивший процедуру мужчина это опроверг.

В результате автомобилиста признали виновным и обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Помимо этого, россиянин лишился прав на один год и семь месяцев.
Постановление мужчина обжаловал, но суд оставил предыдущее решение без изменений.

Ранее в Саратове экс-депутата лишили водительских прав.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами