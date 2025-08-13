На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Саратове экс-депутата лишили водительских прав

Экс-депутата Курихина лишили водительских прав в Саратове
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

В Саратове вынесли решение по административному делу экс-депутата областной думы и бизнесмена Сергея Курихина о нарушении правил дорожного движения, результат огласили в судебном участке № 1 Волжского района. Об этом сообщает sarinform.ru.

Суд постановил лишить его водительских прав на четыре месяца, при этом сам Курихин в зал не явился. Его наказали за то, что он выехал на встречную полосу (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ). В сообщении уточнили, что инцидент произошел 12 июля 2025 года на трассе Энгельс-Маркс вблизи села Красный Яр, он управлял автомобилем марки Land Rover и обогнал попутный автомобиль в запрещенной зоне. Это заметили инспекторы ДПС, после чего ему выписали протокол.

Бывший депутат в суде заявлял, что никогда не нарушал правила за 35 лет водительского стажа и это административное дело — «спланированная провокация».

В июле сообщалось, что актрису Эмму Уотсон лишили водительских прав на шесть месяцев после того, как она превысила скорость на своем Audi S3 в Великобритании. Актриса ехала со скоростью 60 км/ч в зоне ограничения скорости 48 км/ч в Оксфорде, Англия, 31 июля прошлого года. Помимо шестимесячного запрета на вождение, актриса также была оштрафована на £1044, который ей необходимо оплатить в течение 28 дней. Нарушение было зафиксировано камерой контроля скорости на дороге с ограниченным доступом.

Ранее сообщалось, что мужчина, которого лишили водительских прав, сбил женщину, когда ехал на велосипеде.

