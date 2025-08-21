На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ХМАО медведь не выжил после столкновения с машиной на дороге

В ХМАО водитель сбил медведя на автодороге
Природнадзор Югры. Пост со стены/VK

В ХМАО произошло ДТП с участием медведя. Об этом сообщает природнадзор региона.

Инцидент произошел на 382-м километре трассы «Югра». Водитель ехал по дороге, но в какой-то момент сбил вышедшего на трассу хищника. В результате столкновения животное не выжило. На кадрах с места инцидента заметно, что автомобиль получил серьезные повреждения передней части.

В природнадзоре подчеркнули, что водитель не превышал скорость, ранее на этом участке не регистрировали аварий с участием медведей или лосей.

В ведомстве призвали водителей быть осторожнее на дороге, особенно во время путешествий ночью, так как в это время некоторые дикие животные особенно активны. Специалисты также напомнили, что за сбитого медведя автомобилистам грозит штраф 60 тысяч рублей.

Подобный случай произошел в Хабаровском крае. 32-летний водитель попытался избежать столкновения с выбежавшим на дорогу медведем, но не смог. В результате хищника не спасли.

Ранее медведь искусал восьмилетнего ребенка в заповеднике, мальчик не выжил.

