Медведь искусал восьмилетнего ребенка в заповеднике, мальчик не выжил

В Индии медведь-губач напал на восьмилетнего ребенка
Martin Mecnarowski/Shutterstock/FOTODOM

В Индии ребенок не выжил после встречи с медведем. Об этом сообщает New Indian Express.

Инцидент произошел в заповеднике Анамалай. По данным издания, ближе к вечеру работавшие родственники отправили восьмилетнего мальчика за молоком в продуктовый магазин, который находился в 200 метрах от этого места.

Спустя 45 минут ребенок не вернулся, поэтому родственники забили тревогу. Во время поисков мальчика обнаружили, но спасти не смогли. Сначала предполагалось, что на него напал леопард, но специалисты изучили царапины на коже пострадавшего и сделали вывод, что их нанес медведь-губач.

Известно, что за последние два месяца это уже второй подобный случай. Местные власти организовали встречу с жителями. На ней обсуждались меры, которые помогут не допустить подобных инцидентов в будущем.

До этого леопард утащил с веранды пенсионерку, которая решила отдохнуть на свежем воздухе. Животное искусало пожилую женщину и утащило в лес.

Ранее в Индии леопард напал на ребенка и утащил его в лес, пока его отец спал.

