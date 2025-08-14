В Хабаровском крае медведь выбежал на трассу и попал под колеса машины

В Хабаровском крае произошло ДТП с участием медведя. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Инцидент произошел на 42-м километре трассы Хабаровск – Лидога – Ванино. По данным сотрудников правоохранительных органов, 32-летний мужчина ехал по дороге на машине марки Toyota.
В какой-то момент на дорогу выбежал медведь. Водитель попытался избежать столкновения и снизил скорость, но наезда избежать не удалось.
На кадрах с места инцидента заметно, что передняя часть автомобиля серьезно пострадала, видны крупные повреждения от столкновения с животным.
Пострадавший в аварии хищник не выжил.
«В автомобиле находились три человека. Пострадавших среди людей нет», – сообщается в публикации.
В полиции напомнили, что законом предусмотрены штрафы для водителей, сбивающих животных. Так, за наезд на медведя человека могут оштрафовать на 60 тысяч рублей, на белку – 500 рублей.
