На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Хабаровском крае медведь выбежал на трассу и попал под колеса машины

В Хабаровском крае мужчина сбил медведя на трассе
true
true
true
close
Telegram-канал «Amur Mash»

В Хабаровском крае произошло ДТП с участием медведя. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел на 42-м километре трассы Хабаровск – Лидога – Ванино. По данным сотрудников правоохранительных органов, 32-летний мужчина ехал по дороге на машине марки Toyota.

В какой-то момент на дорогу выбежал медведь. Водитель попытался избежать столкновения и снизил скорость, но наезда избежать не удалось.

На кадрах с места инцидента заметно, что передняя часть автомобиля серьезно пострадала, видны крупные повреждения от столкновения с животным.

Пострадавший в аварии хищник не выжил.

«В автомобиле находились три человека. Пострадавших среди людей нет», – сообщается в публикации.

В полиции напомнили, что законом предусмотрены штрафы для водителей, сбивающих животных. Так, за наезд на медведя человека могут оштрафовать на 60 тысяч рублей, на белку – 500 рублей.

Ранее в Новосибирской области медведица с медвежатами вышла в поле и попала на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами