В Хабаровском крае медведь выбежал на трассу и попал под колеса машины

В Хабаровском крае мужчина сбил медведя на трассе

В Хабаровском крае произошло ДТП с участием медведя. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел на 42-м километре трассы Хабаровск – Лидога – Ванино. По данным сотрудников правоохранительных органов, 32-летний мужчина ехал по дороге на машине марки Toyota.

В какой-то момент на дорогу выбежал медведь. Водитель попытался избежать столкновения и снизил скорость, но наезда избежать не удалось.

На кадрах с места инцидента заметно, что передняя часть автомобиля серьезно пострадала, видны крупные повреждения от столкновения с животным.

Пострадавший в аварии хищник не выжил.

«В автомобиле находились три человека. Пострадавших среди людей нет», – сообщается в публикации.

В полиции напомнили, что законом предусмотрены штрафы для водителей, сбивающих животных. Так, за наезд на медведя человека могут оштрафовать на 60 тысяч рублей, на белку – 500 рублей.

Ранее в Новосибирской области медведица с медвежатами вышла в поле и попала на видео.