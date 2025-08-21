На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РФ не нашлось желающих сдать экзамен на должность председателя Верховного суда

На экзамен для кандидатов в председатели Верховного суда никто не подал заявку
Александр Полегенько/РИА Новости

В Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи сообщили об отмене проведения квалификационного экзамена для кандидатов на должность председателя Верховного суда Российской Федерации в связи с отсутствием поданных заявок. Об этом сообщает ТАСС.

«В связи с отсутствием заявлений и документов <...> заседание, назначенное на 21 августа 2025 года, не состоится», — говорится в сообщении комиссии.

В соответствии с законом о статусе судей, для того чтобы иметь право сдать квалификационный экзамен на должность судьи, претенденты должны соответствовать установленным законом требованиям. В частности, для кандидатов на должность судей Верховного суда установлены следующие требования: возраст не менее 35 лет, стаж работы в области юриспруденции не менее 10 лет и наличие высшего юридического образования. Действующие судьи, судьи, пребывающие в отставке не более трех лет, а также граждане, имеющие ученую степень кандидата или доктора юридических наук и удостоенные почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации», имеют право подать заявление о рекомендации на вакантную должность без прохождения квалификационного экзамена.

Сообщается, что в конце июля Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии вакантной должности председателя Верховного суда и установила срок приема заявлений от претендентов до 25 августа.

22 июля не стало председателя Верховного суда России Ирины Подносовой. Ее заместитель Юрий Иваненко был назначен исполняющем обязанности главы ВС.

Ранее СМИ узнали о возможном назначении Бастрыкина на пост главы Верховного суда.

