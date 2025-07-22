Умерла председатель Верховного суда России Подносова

В Москве умерла председатель Верховного суда России Ирина Подносова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее окружение.

По словам собеседника агентства, Подносова скончалась после тяжелой болезни. Ей был 71 год.

Верховный суд Подносова возглавила 17 апреля 2024 года после кончины Вячеслава Лебедева. Ее кандидатуру рекомендовала комиссия при президенте России по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. Она была единственным кандидатом, подавшим документы на эту должность после открытия вакансии.

Ирина Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове. С 1990 года она работала судьей Лужского городского суда Ленинградской области. С 2018 года — председателем Второго апелляционного суда общей юрисдикции. В 2020 году была назначена заместителем председателя Верховного суда — председателем судебной коллегии по экономическим спорам.

Ранее сообщалось, что российские суды за год конфисковали имущество взяточников на 450 млн рублей.