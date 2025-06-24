Экс-замглавы Минобороны Тимур Иванов заявил, что его есть за что судить

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов в ходе последнего слова заявил о своей невиновности по делам о растрате 216,6 млн рублей. Об этом пишет ТАСС.

Иванов заявил, что его есть за что судить, но не в рамках дел, по которым он проходит обвиняемым.

«Подсудимый обратил внимание на то, что за приобретение двух паромов он получил госнаграду, а спустя время его действия квалифицировали как преступные», — говорится в сообщении.

Иванов попросил суд вынести справедливое решение.

В середине марта стало известно, что суды арестовали имущество Иванова и активы его семьи общей стоимостью более 2,5 млрд рублей в рамках уголовного дела в отношении обвиняемого в коррупции. Суд закрыл слушание дела экс-замглавы Минобороны России из-за наличия гостайны.

Прения сторон по делу Иванова и второго обвиняемого, Антона Филатова, прошли в понедельник в закрытом режиме. Обоих обвиняют в растрате при покупке паромов для Керченской переправы в 2015 году. Тогда Иванов возглавлял АО «Оборонстрой», а Филатов руководил «Оборонлогистикой». Сторона обвинения требует осудить Иванова на 14,5 лет, Филатова — на 14 лет.

Ранее суд вывел из дела Тимура Иванова одного из адвокатов второго фигуранта.